مباشر في الكونفدرالية - فيوتشر (1)-(0) كالون.. جووووول الصفاقسي والأول

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 18:52

كتب : FilGoal

فيوتشر وبول جينجا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر ضد كالون بطل سيراليون في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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ق 11: جوووول أيمن الصفاقسي والهدف الأول لفيوتشر

انطلاق المباراة

فيوتشر كالون الكونفدرالية
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