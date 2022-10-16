مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (0) - (0) مانشستر سيتي.. أليسون يتعملق

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 17:15

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع إرلينج هالاند - ليفربول أمام مانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب أنفيلد في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

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ق63: أليسون يتصدى من أمام هالاند

ق54: تقنية الفيديو تلغي الهدف

ق53: جوووووووووول أول من فيل فودين بعد كرة مشتركة من هالاند تصل للجناح الإنجليزي ويسدد في الشباك

ق50: صلاح ينفرد ويسدد وإديرسون يلمسها وتخرج بجوار القائم بقليل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40: عرضية من دي بروين ورأسية من هالاند يتصدى لها أليسون

ق34: عرضية من فودين ورأسية من هالاند فوق العارضة

ق33: أليسون يتصدى من أمام انفراد هالاند

ق24: عرضية من جوتا يبعدها إديرسون وتصل إلى روبيرتسون الذي سدد فوق العارضة

ق21: عرضية من روبيرتسون ورأسية من جوتا يمسك بها إديرسون

ق15: تسديدة من جوندوجان من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها أليسون

ق10: عرضية من كانسيلو يمسكها أليسون قبل الوصول لهالاند

ق8: حذر متبادل بين الفريقين

بداية المباراة

ليفربول نيوكاسل الدوري الإنجليزي
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