مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (0) - (0) مانشستر سيتي.. أليسون يتعملق
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 17:15
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب أنفيلد في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.
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ق63: أليسون يتصدى من أمام هالاند
ق54: تقنية الفيديو تلغي الهدف
ق53: جوووووووووول أول من فيل فودين بعد كرة مشتركة من هالاند تصل للجناح الإنجليزي ويسدد في الشباك
ق50: صلاح ينفرد ويسدد وإديرسون يلمسها وتخرج بجوار القائم بقليل
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق40: عرضية من دي بروين ورأسية من هالاند يتصدى لها أليسون
ق34: عرضية من فودين ورأسية من هالاند فوق العارضة
ق33: أليسون يتصدى من أمام انفراد هالاند
ق24: عرضية من جوتا يبعدها إديرسون وتصل إلى روبيرتسون الذي سدد فوق العارضة
ق21: عرضية من روبيرتسون ورأسية من جوتا يمسك بها إديرسون
ق15: تسديدة من جوندوجان من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها أليسون
ق10: عرضية من كانسيلو يمسكها أليسون قبل الوصول لهالاند
ق8: حذر متبادل بين الفريقين
بداية المباراة