مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول ضد مانشستر سيتي

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 17:15

كتب : FilGoal

محمد صلاح وجواو كانسيلو - مانشستر سيتي وليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب أنفيلد في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

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المباراة تبدأ في الخامسة والنصف

ليفربول نيوكاسل الدوري الإنجليزي
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