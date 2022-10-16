مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول ضد مانشستر سيتي
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 17:15
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب أنفيلد في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.
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المباراة تبدأ في الخامسة والنصف
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