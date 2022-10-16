مباشر الكلاسيكو - ريال مدريد (1)-(0) برشلونة.. ليفاندوفسكي يهدر هدفا محققا

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 15:56

كتب : FilGoal

فالفيردي ضد بالدي - كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة

يستضيف ريال مدريد فريق برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني ضمن مباريات الجولة التاسعة.

ويتقاسم الفريقان صدارة جدول الترتيب برصيد 22 نقطة لكل منهما.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق25 ليفاندوفسكي يهدر هدفا محققا عرضية أرضية من رافينيا

ق12 جوووووول بنزيمة يسجل الأول بعد تصدي شتيجن لتسديدة فينيسيوس

ق7 تسديدة فينيسيوس تصطدم بكوندي وتتحول إلى ركنية

ق6 تمريرة سحرية من ليفاندوفسكي لديمبيلي ولكن تسلل

انطلاق المباراة

الدوري الإسباني ريال مدريد برشلونة كلاسيكو
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