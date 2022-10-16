مباشر الكلاسيكو - ريال مدريد (1)-(0) برشلونة.. ليفاندوفسكي يهدر هدفا محققا

تشكيل برشلونة - دي يونج وكوندي أساسيان أمام ريال مدريد.. وليفاندوفسكي في الهجوم

جريزمان المئوي يقود أتليتكو مدريد لفوز صعب على بلباو

عودة كوندي - 19 لاعبا في قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد

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