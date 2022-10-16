مباشر الكلاسيكو - ريال مدريد (1)-(0) برشلونة.. ليفاندوفسكي يهدر هدفا محققا
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 15:56
كتب : FilGoal
يستضيف ريال مدريد فريق برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني ضمن مباريات الجولة التاسعة.
ويتقاسم الفريقان صدارة جدول الترتيب برصيد 22 نقطة لكل منهما.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
==============
ق25 ليفاندوفسكي يهدر هدفا محققا عرضية أرضية من رافينيا
ق12 جوووووول بنزيمة يسجل الأول بعد تصدي شتيجن لتسديدة فينيسيوس
ق7 تسديدة فينيسيوس تصطدم بكوندي وتتحول إلى ركنية
ق6 تمريرة سحرية من ليفاندوفسكي لديمبيلي ولكن تسلل
انطلاق المباراة
نرشح لكم
تشكيل برشلونة - دي يونج وكوندي أساسيان أمام ريال مدريد.. وليفاندوفسكي في الهجوم جريزمان المئوي يقود أتليتكو مدريد لفوز صعب على بلباو عودة كوندي - 19 لاعبا في قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد تشواميني يتحدث عن الكلاسيكو الأول.. واعتراف بشأن كاسيميرو مؤتمر تشافي: كوندي جاهز لـ الكلاسيكو.. وبرشلونة في الطريق الصحيح قائمة ريال مدريد – استبعاد كورتوا.. وعودة فاسكيز في الكلاسيكو مؤتمر أنشيلوتي: كورتوا يغيب عن الكلاسيكو.. ولا أريد الاختراع بعدما تعرضت للضرب أنشيلوتي لا يستبعد مشاركة كورتوا في الكلاسيكو