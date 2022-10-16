انتهى الكلاسيكو - ريال مدريد (3)-(1) برشلونة.. نهاية المباراة

يستضيف ريال مدريد فريق برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني ضمن مباريات الجولة التاسعة.

ويتقاسم الفريقان صدارة جدول الترتيب برصيد 22 نقطة لكل منهما.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ق. 91 جووووول الثااااالث. رودريجو يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى مسجلا الثالث.

ق. 90 أوووه الحكم يحتسب ركلة جزاء بعد تدخل من إريك جارسيا على رودريجو.

أووووه تقنية الفيديو تراجع ركلة جزاء محتملة لريال مدريد

ق. 88 ماركو أسينسيو وروديجير يشاركان بدلا من بنزيمة وكاربخال.

ق. 87 عرضية من فرينكي دي يونج قابلها سيرجي روبيرتو برأسية في الدفاع لترتد إلى أنسو فاتي الذي سدد مزدوجة بجانب القائم.

ق. 85 رودريجو يشارك بدلا من فينيسيوس جونيور.

ق. 83 جوووووول الأول لبرشلونة. انطلاقة رائعة من أنسو فاتي وعرضية مرت من ليفاندوفسكي يقابلها فيران توريس بلمسة في المرمى مسجلا الأول.

ق. 83 فرانك كيسي يشارك بدلا من بيدري.

ق. 78 إدواردو كمافينجا يشارك بدلا من لوكا مودريتش.

ق. 77 تصويبة من أنسو فاتي بجانب القائم.

ق. 72 تبديل رابع لـ برشلونة بدخول أنسو فاتي بدلا من عثمان ديمبيلي.

ق. 59 جوردي ألبا وفيران توريس وجافي يشاركون بدلا من سيرخيو بوسكيتس، ورافينيا، وأليخاندرو بالدي.

حكم المباراة يلغي الثالث بسبب التسلل.

ق. 52 الثااااالث. كريم بنزيمة يسدد بيسراه من خارج منطقة الجزاء ويسجل الثالث.

ق. 50 تمريرة من بنزيمة يقابلها توني كروس بتصويبة فوق المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35 جوووووووووول صاروخية من فالفيردي

ق25 ليفاندوفسكي يهدر هدفا محققا عرضية أرضية من رافينيا

ق12 جوووووول بنزيمة يسجل الأول بعد تصدي شتيجن لتسديدة فينيسيوس

ق7 تسديدة فينيسيوس تصطدم بكوندي وتتحول إلى ركنية

ق6 تمريرة سحرية من ليفاندوفسكي لديمبيلي ولكن تسلل

انطلاق المباراة