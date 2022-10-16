مباشر الكلاسيكو - ريال مدريد (2)-(0) برشلونة.. الثااااالث لا
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 15:56
كتب : FilGoal
يستضيف ريال مدريد فريق برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني ضمن مباريات الجولة التاسعة.
ويتقاسم الفريقان صدارة جدول الترتيب برصيد 22 نقطة لكل منهما.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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حكم المباراة يلغي الثالث بسبب التسلل.
ق. 52 الثااااالث. كريم بنزيمة يسدد بيسراه من خارج منطقة الجزاء ويسجل الثالث.
ق. 50 تمريرة من بنزيمة يقابلها توني كروس بتصويبة فوق المرمى.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق35 جوووووووووول صاروخية من فالفيردي
ق25 ليفاندوفسكي يهدر هدفا محققا عرضية أرضية من رافينيا
ق12 جوووووول بنزيمة يسجل الأول بعد تصدي شتيجن لتسديدة فينيسيوس
ق7 تسديدة فينيسيوس تصطدم بكوندي وتتحول إلى ركنية
ق6 تمريرة سحرية من ليفاندوفسكي لديمبيلي ولكن تسلل
انطلاق المباراة
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