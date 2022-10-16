مصطفى محمد يتسلم جائزة أفضل لاعب في سبتمبر قبل مواجهة بريست

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 15:24

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - أولمبياكوس

تسلم مصطفى محمد مهاجم فريق نانت جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بفريقه.

وحصل مصطفى محمد على الجائزة قبل انطلاق مواجهة نانت ضد بريست في الجولة الحادية عشر من الدوري الفرنسي.

وخاض مصطفى محمد خمس مباريات مع نانت هذا الموسم في مسابقتي الدوري الفرنسي والدوري الأوروبي في شهر سبتمبر.

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وتسمى الجائزة بلقب "كناري" الشهر نسبة إلى لقب النادي الفرنسي.

وسجل مصطفى محمد هدفا واحدا هذا الشهر وكان ذلك أمام أولمبياكوس في الدوري الأوروبي.

ويقدم مصطفى مستوى مميز مع نانت منذ انطلاق الموسم الحالي.

ونجح المحترف المصري في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة اثنين آخرين في 11 لقاء شارك بهم حتى الآن.

وكان مصطفى قد شارك مع منتخب مصر في المباراة الودية أمام النيجر وسجل هدفا.

وتغلب منتخب مصر وقتها على النيجر بثلاثة أهداف دون مقابل في أولى تجارب روي فيتوريا الودية.

الدوري الفرنسي نانت مصطفى محمد
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