مباشر الدوري الفرنسي - نانت (2)-(1) بريست.. نهاية الشوط الأول

يلعب نانت أمام بريست ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الفرنسي.

ويبدأ مصطفى محمد أساسيا مع نانت صاحب السبع نقاط في المركز التاسع عشر، بينما يتذيل بريست الترتيب بـ 6 نقاط.

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قبل انطلاق اللقاء، تسلم المهاجم المصري جائزة أفضل لاعبي فريقه في شهر سبتمبر الماضي.

انطلاق المباراة.

ق11: ركلة جزاء لنانت بعد مراجعة الـVAR.

ق12: لودوفيك بلاس يهدر فرصة تقدم زملاء مصطفى محمد.

ق18: جوووووول أول لريمس.. نوح فاديجا يسجل الأول.

ق33: ركلة جزاء أخرى لنانت بعد مراجعة الـVAR.

قد34: حاول مصطفى محمد الحصول على الكرة لتسديد ركلة الجزاء، لكن موسيس سايمون تقدم لتسديدها وسط غضب المهاجم المصري.

ق35: جوووول التعادل.. موسيس سايمون يسجل التعادل.

ق36: جووووول جديد لنانت إجناتيوس جاناجو يسجل الثاني سريعا.

نهاية الشوط الأول بتقدم نانت 2-1.