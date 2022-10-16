مباشر الدوري الفرنسي - نانت (2)-(1) بريست.. نهاية الشوط الأول
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 14:50
كتب : FilGoal
يلعب نانت أمام بريست ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الفرنسي.
ويبدأ مصطفى محمد أساسيا مع نانت صاحب السبع نقاط في المركز التاسع عشر، بينما يتذيل بريست الترتيب بـ 6 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
===============
قبل انطلاق اللقاء، تسلم المهاجم المصري جائزة أفضل لاعبي فريقه في شهر سبتمبر الماضي.
𝗖𝗮𝗻𝗮𝗿𝗶 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗶𝘀 de septembre by @ILIANE_INFO.
🏹🇪🇬 @mmostafa_11 pic.twitter.com/1fBcuE2fym— FC Nantes (@FCNantes) October 16, 2022
انطلاق المباراة.
ق11: ركلة جزاء لنانت بعد مراجعة الـVAR.
ق12: لودوفيك بلاس يهدر فرصة تقدم زملاء مصطفى محمد.
ق18: جوووووول أول لريمس.. نوح فاديجا يسجل الأول.
ق33: ركلة جزاء أخرى لنانت بعد مراجعة الـVAR.
قد34: حاول مصطفى محمد الحصول على الكرة لتسديد ركلة الجزاء، لكن موسيس سايمون تقدم لتسديدها وسط غضب المهاجم المصري.
ق35: جوووول التعادل.. موسيس سايمون يسجل التعادل.
ق36: جووووول جديد لنانت إجناتيوس جاناجو يسجل الثاني سريعا.
GOOOAAALLLLLLL ! Gooooaaaaaal
On prend l'avantage avec @ignatiusganago
𝟮-𝟭 #FCNSB29 pic.twitter.com/WO3WFwmLdq— FC Nantes (@FCNantes) October 16, 2022
نهاية الشوط الأول بتقدم نانت 2-1.