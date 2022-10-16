مباشر الدوري الإنجليزي - ليدز (0)-(1) أرسنال.. هدف غير محتسب
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 14:47
كتب : FilGoal
يحل أرسنال ضيفا على ليدز يونايتد ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وينفرد أرسنال بصدارة الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما ليدز في المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق46 هدف غير محتسب للبديل بامفورد
انطلاق الشوط الثاني
ق45 نهاية الشوط الأول
ق35 جوووووووول ساكا بتمريرة سحرية من أوديجارد
ق30 التعادل لا يزال سلبيا بدون أهداف
ق18 حارس مرمى ليدز ينقذ الكرة قبل رأسية من مارتينلي
ق2 استئناف اللقاء مجددا بعد 40 دقيقة من التوقف
ق12 الحكم يأمر اللاعبين بالخروج من الملعب بسبب تعطل جهاز التواصل بين الحكام
ق2 توقف المباراة بسبب مشكلة تقنية في سماعات الحكم
انطلاق المباراة
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