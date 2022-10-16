انتهت الدوري الإنجليزي - ليدز (0)-(1) أرسنال.. نهاية المباراة

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 14:47

كتب : FilGoal

ساكا - أرسنال ضد ليدز

يحل أرسنال ضيفا على ليدز يونايتد ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وينفرد أرسنال بصدارة الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما ليدز في المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق99 نهاية المباراة

ق94 إلغاء الطرد وركلة الجزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق92 طرد جابرييل بعد عرقلة بامفورد وركلة جزاء جديدة

ق77 رامسديل يواصل التألق

ق71 رامسديل يتألق أمام انفراد بامفورد

ق63 ركلة جزاء بامفورد خارج المرمى

ق62 ركلة جزاء بلمسة يد على ساليبا

ق46 هدف غير محتسب للبديل بامفورد

انطلاق الشوط الثاني

ق45 نهاية الشوط الأول

ق35 جوووووووول ساكا بتمريرة سحرية من أوديجارد

ق30 التعادل لا يزال سلبيا بدون أهداف

ق18 حارس مرمى ليدز ينقذ الكرة قبل رأسية من مارتينلي

ق2 استئناف اللقاء مجددا بعد 40 دقيقة من التوقف

ق12 الحكم يأمر اللاعبين بالخروج من الملعب بسبب تعطل جهاز التواصل بين الحكام

ق2 توقف المباراة بسبب مشكلة تقنية في سماعات الحكم

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي أرسنال ليدز
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