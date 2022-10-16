مباشر الدوري الإنجليزي - ليدز (0)-(0) أرسنال.. استئناف اللقاء من الدقيقة الثانية

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 14:47

كتب : FilGoal

لاعبو أرسنال يحتفلون بهدف جابريال مارتينيلي في ليفربو

يحل أرسنال ضيفا على ليدز يونايتد ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وينفرد أرسنال بصدارة الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما ليدز في المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق2 استئناف اللقاء مجددا بعد 40 دقيقة من التوقف

ق12 الحكم يأمر اللاعبين بالخروج من الملعب بسبب تعطل جهاز التواصل بين الحكام

ق2 توقف المباراة بسبب مشكلة تقنية في سماعات الحكم

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي أرسنال ليدز
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