مباشر في الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(2) تشيلسي.. جوووول الثاني

تشكيل مانشستر سيتي – جوارديولا يدفع بقوته الضاربة ضد ليفربول

توقف مباراة ليدز ضد أرسنال بسبب انقطاع الكهرباء.. وموعد انطلاق اللقاء

مباشر الدوري الإنجليزي - ليدز (0)-(1) أرسنال.. هدف غير محتسب

تشكيل تشيلسي - كوليبالي على مقاعد البدلاء.. وعودة تشيلويل لخط الدفاع

تشكيل أرسنال - لا تغيير عن مواجهة ليفربول.. وبارتي يقود الوسط أمام ليدز