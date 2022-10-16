مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (2)-(0) ساليرنيتانا.. جووووول الثاني
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 12:15
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر ميلان ضد ساليرنيتانا في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.
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ق58. جوووووول الثاني لإنتر ميلان عن طريق نيكولو باريلا بعد مرور رائع داخل منطقة الجزاء وتسديدة باليسرى في المرمى.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق32. رأسية من دجيكو تعلو المرمى.
ق14. جووووول أول لإنتر ميلان عن طريق لاوتارو مارتينيز بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.
بداية المباراة
المباراة ستبدأ في تمام الساعة 12:30 مساء
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