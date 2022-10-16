كرة سلة - أجوستي عقب الخسارة عربيا "بالإضافة للوم الآخرين يجب أن نتعلم من أخطائنا"

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 11:26

كتب : FilGoal

أجوستي بوش - كرة سلة الأهلي

تحدث أجوستي بوش المدير الفني لفريق سلة الأهلي عقب خسارة البطولة العربية للأندية أمام الكويت الكويتي مضيف البطولة.

وخسر الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة 78-77 وسط اعتراضات على أداء التحكيم خاصة في الثواني الأخيرة.

وأشار أجوستي إلى أنه بخلاف إلقاء اللوم على الآخرين فيجب أن يلقي الفريق نظرة على الأخطاء التي ارتكبها.

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وكتب أجوستي بوش عبر حسابه الشخصي: "خسارة صعبة في نهائي البطولة العربية التي أقيمت في الكويت، أبارك للفريق المضيف".

وأضاف أجوستي "نشعر أنه تم أخدها بعيدا عنا".

وشدد المدرب الإسباني "ولكن بالإضافة إلى إلقاء اللوم على الآخرين (الحكام، اللجنة المنظمة، المنافسون...) يجب أن نلقي نظرة على الأخطاء التي ارتكبناها (إضاعة الرميات الحرة، المتابعات، وإدارة المباراة..)".

وكانت اعتراضات قد نشبت على أداء التحكيم وبالأخص في لقطة طرد إيهاب أمين عقب ارتكاب خمسة أخطاء باحتساب خطأ فني على اللاعب للاعتراض عندما تعرض للضرب بدون كرة وطالب باحتسابها خطأ غير رياضي قبل دقيقتين من النهاية.

وفي الوقت نفسه فشل لاعبو الأهلي في تسجيل 17 رمية حرة ليهدر الفريق فرصة توسيع الفارق.

وواصل "إذا تعلمنا من تلك الأخطاء فسوف نعود أقوى، وأنا متأكد من ذلك، كل ما يمكنني قوله هو أن لاعبينا وأفراد الجهاز الفني تركوا قلبهم وروحهم على الملعب وأن جماهيرنا يمكنهم الفخر بهم".

وتابع "أنا فخور بهم أيضا، علينا أن نستمر في الدفع معا إلى الأمام".

ووجه أجوستي رسالة إلى الجماهير قائلا: "الشيء الأكثرأهمية، أريد أن أعرب عن امتناني للآلاف من جماهير الأهلي في الكويت، كنتم رائعين طوال البطولة، وأنا حزين حقا أنه بعد مجهودكم العظيم لم نتمكن من أن نمنحكم كأس البطولة".

واختتم "إلى جماهيرنا في مصر، شعرنا أيضا بدعمكم من تلك المسافة ونتمنى أن نشعر بذلك قريبا في ملعبنا وحول مصر، يالا يا أهلي".

ويستعد الأهلي لافتتاح الموسم المحلي بمواجهات دوري المرتبط وكأس مصر الأسبوع المقبل.

وكان الأهلي تحت قيادة أجوستي بوش الموسم الماضي قد توج بكل البطولات الممكنة عقب الفوز بمنافسات دوري المرتبط والبطولة العربية وكأس مصر ودوري سوبر المحترفين.

الأهلي كرة سلة أجوستي بوش
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