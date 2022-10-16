اسكواش - نوران جوهر بطلة أمريكا المفتوحة للمرة الثالثة على التوالي.. وإصابة فرج

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 11:03

كتب : FilGoal

نوران جوهر - اسكواش

توجت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للمرة الثالثة على التوالي.

بينما خسر علي فرج لاعب وادي دجلة المباراة النهائية بعد انسحابه بسبب إصابة في الركبة اليمنى.

وتعتبر بطولة أمريكا المفتوحة ثالث البطولات الكبرى للموسم الجاري.

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وتغلبت نوران جوهر على زميلتها نور الشربيني في المباراة النهائية التي أقيمت فجر اليوم الأحد بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتقدمت نوران في النتيجة بالشوط الأول 11-7 قبل أن تعادل نور الشربيني اللقاء بشوط ثاني 11-9.

وحسمت نوران جوهر المباراة بتحقيق الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 11-7 و11-6.

أما في نهائي منافسات الرجال فانسحب علي فرج بعد دقيقتين فقط من المباراة بسبب إصابة في الركبة اليمنى.

وتوج دييجو إلياس لاعب بيرو باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ولأول مرة منذ عام 2015 لا يتوج لاعب مصري بلقب أمريكا المفتوحة للرجال.

اسكواش علي فرج أمريكا المفتوحة نوران جوهر
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