بقيادة الجبهة النارية.. رفعت يشارك في فوز مثير لـ الوحدة على العين بـ كلاسيكو الإمارات

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 20:48

كتب : FilGoal

أحمد رفعت - الوحدة × النصر - الدوري الإماراتي

حسم الوحدة الفوز في كلاسيكو الإمارات بنتيجة 3-2 على العين أمام جماهيره في ملعب طحنون بن زايد بقمة الجولة السادسة من دوري أدنوك.

وشارك أحمد رفعت أساسيا لأول مرة مع الوحدة، بعدما صنع هدفين في 45 دقيقة بلقائه الأول ضد النصر الأسبوع الماضي.

الفوز هو الأول للوحدة على العين في الدوري الإماراتي منذ 2015، إذ حقق الفريق الفوز على العين من قبل في كأس الإمارات أو كأس السوبر.

أخبار متعلقة:
نادر شوقي: تمنيت أن يلعب رفعت في الأهلي.. وآمل التعاقد مع واحد من شباب الزمالك صنع هدفين ونجح بشكل كامل.. ماذا قدم أحمد رفعت في الظهور الأول مع الوحدة رفعت بعد صناعة هدفين في 45 دقيقة: هدفنا المنافسة على كل الألقاب مع الوحدة أحمد رفعت يصنع هدفين في ظهوره الأول مع الوحدة الإماراتي

وتقدم العين بهدف في الدقيقة 13 عن طريق المغربي سفيان رحيمي الذي حول عرضية من الجهة اليمنى أودعها المغربي بسهولة.

رد الوحدة جاء متأخرا وبنفس الطريقة، توغل من روبن كانيدو من الجهة اليسرى وعرضية أودعها أدريان سيلفا في الشباك في الدقيقة 43.

وبعد دقيقتين فقط بنفس الطريقة حوّل جواو بيدرو عرضية كانيدو في الشباك ويلقب الوحدة تأخره لفوز مع نهاية الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني استطاع كانيدو من إرسال عرضية أودعها أحمد برمان في الشباك بالخطأ في مرماه لتصبح النتيجة 3-1.

وقلص رحيمي الفارق في الدقيقة 57 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء مستغلا الخروج الخاطئ لحارس المرمى.

وخرج رفعت في الدقيقة 63 في أول تغييرات الوحدة وشارك بدلا منه بيتزي.

حافظ الوحدة على تفوقه ليحقق الفوز الثالث على التوالي ويواصل الفريق الاستفاقة.

وارتفع رصيد الوحدة إلى 10 نقاط في المركز السابع بنفس رصيد العين الذي يحتل المركز السادس.

أحمد رفعت الدوري الإماراتي كلاسيكو الإمارات الوحدة العين
نرشح لكم
الفرصة لا زالت قائمة للتأهل القاري.. أحمد حمدي يخسر لقب البطولة الكندية مع مونتريال تقرير سعودي: حجازي مهدد بالرحيل عن اتحاد جدة تقرير مغربي: طارق مصطفى مدربا جديدا لـ المغرب الفاسي حجازي في فريق الأفضل بالدوري السعودي تريزيجيه يغيب عن مباراة طرابزون الأخيرة بالموسم بقوا وربما لن يبقى هو.. نانت ينجو من الهبوط في الجولة الأخيرة بدون مصطفى محمد انتهى صراع الهبوط - نانت (1)-(0) أنجيه.. أوكسير (1)-(3) لانس.. بقاء رفاق مصطفى محمد معركة البقاء.. مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام أنجيه
أخر الأخبار
بدلا من الكاميرون.. عودة الجابون لمجموعة منتخب مصر الأولمبي في أمم إفريقيا 3 دقيقة | منتخب مصر
رجل أعمال.. الألماني زينباور يخلف الكُبير في تدريب الرجاء المغربي 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
ديلي ميل: 3 وجهات محتملة لـ ماسون جرينوود بعد قرار متوقع من يونايتد 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية – الجونة ولافيينا ينتصران وحسم التأهل للممتاز يتأجل لآخر 90 دقيقة ساعة | الدرجة الثانية
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(1) طلائع الجيش.. طرد ساعة | الدوري المصري
اختر بنفسك - تشكيل الأهلي المثالي أمام الوداد للعودة بالكأس من المغرب 2 ساعة | الكرة الإفريقية
حوار – بنزيمة: أريد الارتقاء بالسعودية.. وانتقلت إليها لأنني مسلم 2 ساعة | السعودية
التشكيل - ثنائي في هجوم الإسماعيلي.. ولا تغييرات في اختيارات بسيوني لـ طلائع الجيش 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 2 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 3 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 4 ميسي إلى إنتر ميامي وعقد مربح مدى الحياة على طريقة بيكام