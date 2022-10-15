كرة سلة - في مباراة مثيرة.. الكويت يفوز بلقب البطولة العربية على حساب الأهلي

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 20:48

كتب : FilGoal

الأهلي أمام الكويت الكويتي - نهائي البطولة العربية - كرة سلة

خسر فريق الأهلي لكرة السلة نهائي البطولة العربية لكرة السلة أمام الكويت الكويتي بنتيجة 78-77.

وثأر الكويت من هزيمته أمام الأهلي في نهائي البطولة الموسم الماضي.

الأهلي أنهى الربع الأول متقدما بنتيجة 19-16.

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وواصل الأحمر تقدمه في الربع الثاني لينهيه 37-36، قبل أن يوسع الفارق في الثالث لينتهي بنتيجة 58-51.

ونجح فريق الكويت في قلب المباراة لصالحه في النهاية.

وأهدر لاعبو الأهلي 17 رمية حرة خلال المباراة.

اللقب هو الأقل لفريق الكويت وللأندية الكويتية بشكل عام.

الأهلي البطولة العربية لكرة السلة الاتحاد المنستيري
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