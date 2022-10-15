مباشر كأس الكونفدرالية - بيراميدز (6)-(0) هلال الساحل.. بطاقة حمراء

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 17:54

كتب : FilGoal

بيراميدز أمام هلال الساحل - الكونفدرالية الإفريقية

يقدكم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لممباراة بيراميدز ضد هلال الساحل في إياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف خارج ملعبه.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق30. بطاقة حمراء لإسلام عيسى بعد تدخل قوي على لاعب هلال الساحل.

ق28. جووووول سادس لبيراميدز عن طريق رمضان صبحي مستغلا عرضية وضعها داخل الشباك مباشرة.

ق25. جوووووول خااامس لبيراميدز عن طريق فخر الدين بن يوسف من انفراد بالمرمى.

ق24. جوووووول رابع لبيراميدز بعد انطلاقة رائعة من رمضان صبحي الذي مرر لإسلام عيسى ليرسل عرضية غيرت اتجاهها من الدفاع وسكنت المرمى.

ق20. عرضية من إسلام عيسى نحو فخر الدين بن يوسف الذي سجل الهدف الثااالث لبيراميدز.

ق17. جوووول الثاني لبيراميدز عن طريق فخر الدين بن يوسف الذي مر داخل منطقة الجزاء وسدد في الزاوية البعيدة.

ق5. جووووول أول لبيراميدز عن طريق أحمد سامي برأسية

ق4. رأسية من وليد الكرتي والحارس يتصدى لترتد مرة أخرى للكرتي الذي سدد ولكن الحارس واصل التألق.

بداية المباراة

بيراميدز هلال الساحل كأس الكونفدرالية الإفريقية
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