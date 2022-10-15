استراحة أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) المنستيري.. نهاية الشوط الأول

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 17:48

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد المنستيري - هدف أحمد عبد القادر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

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نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد

ق 43: جووووول حمدي فتحي والثاني بعد ركلة ركنية نفذها طاهر محمد

ق 32: انطلاقة من عبد القادر وعرضية أرضية يبعدها الدفاع

ق 30: عبد الحكيم أمقران يهدر فرصة خطيرة أمام مرمى الأهلي

وصف الهدف: استلم أحمد عبد القادر الكرة من ناحية اليسار ومر من الدفاع وسدد في المرمى في الزاوية القريبة

ق 15: جوووووول عبد القادر والأول

ق 12: محاولات حمراء دون خطورة

انطلاق المباراة

الأهلي الاتحاد المنستيري دوري أبطال إفريقيا
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