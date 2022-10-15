استراحة أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) المنستيري.. نهاية الشوط الأول
السبت، 15 أكتوبر 2022 - 17:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا التي تقام بملعب الأهلي we السلام.
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نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد
ق 43: جووووول حمدي فتحي والثاني بعد ركلة ركنية نفذها طاهر محمد
ق 32: انطلاقة من عبد القادر وعرضية أرضية يبعدها الدفاع
ق 30: عبد الحكيم أمقران يهدر فرصة خطيرة أمام مرمى الأهلي
وصف الهدف: استلم أحمد عبد القادر الكرة من ناحية اليسار ومر من الدفاع وسدد في المرمى في الزاوية القريبة
ق 15: جوووووول عبد القادر والأول
ق 12: محاولات حمراء دون خطورة
انطلاق المباراة
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