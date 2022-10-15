انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (3)-(0) المنستيري.. نهاية المباراة وتأهل الأحمر
السبت، 15 أكتوبر 2022 - 17:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا التي تقام بملعب الأهلي we السلام.
ـــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز الأهلي 3/صفر
ق 90: إصابة السولية
ق 84: هدف غير محتسب من شادي حسين بعد تمريرة من الشحات
ق 80: نزول محمد هاني والسولية بدلا من أكرم وحمدي فتحي
ق 77: عرضية من أفشة ياقبلها شادي حسين بضربة رأسية قوية الحارس يبعدها إلى ركنية
ق 70: نزول حسين الشحات وأفشة وشادي حسين وخروج سافيو ومحمد شريف وطاهر
ق 60: الشناوي يبعد فرصة خطيرة
ق 57: جوووووول حمدي فتحي والثالث بضربة رأسية جديدة
ق 54: ركلة ركنية ينفذها طاهر ويقابلها حمدي فتحي بضربة رأسية تمر جوار القائم
ق 50: ضربة رأسية خطيرة من عبد الحكيم أمقران تمر جوار قائم الشناوي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد
ق 43: جووووول حمدي فتحي والثاني بعد ركلة ركنية نفذها طاهر محمد
ق 32: انطلاقة من عبد القادر وعرضية أرضية يبعدها الدفاع
ق 30: عبد الحكيم أمقران يهدر فرصة خطيرة أمام مرمى الأهلي
وصف الهدف: استلم أحمد عبد القادر الكرة من ناحية اليسار ومر من الدفاع وسدد في المرمى في الزاوية القريبة
ق 15: جوووووول عبد القادر والأول
ق 12: محاولات حمراء دون خطورة
انطلاق المباراة