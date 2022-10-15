مباشر الدوري الإيطالي - تورينو (0)-(0) يوفنتوس.. أصحاب الأرض يهددون

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 17:44

كتب : FilGoal

مونزا - يوفنتوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تورينو ويوفنتوس في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

بينما يحتل تورينو المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

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لمتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

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ق 59: فرصتان متتاليتان لتورينو وتشيزيني في الموعد

ق 50: تسديدة من لوكاتيلي من خارج المنطقة يتصدى لها الحارس ببراعة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: الحارس ميلينكوفيتش يتصدى لانفراد من فلاهوفيتش ثم تسديدة من كوستيتش.

ق 14: تسديدة من ميرانتشوك يتصدى لها تشيزيني بسهولة.

بداية اللقاء

يوفنتوس تورينو الدوري الإيطالي
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