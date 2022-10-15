مباشر الدوري الإيطالي - تورينو (0)-(0) يوفنتوس.. أصحاب الأرض يهددون
السبت، 15 أكتوبر 2022 - 17:44
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تورينو ويوفنتوس في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.
ويحتل يوفنتوس المركز الثامن برصيد 13 نقطة.
بينما يحتل تورينو المركز العاشر برصيد 11 نقطة.
لمتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.
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ق 59: فرصتان متتاليتان لتورينو وتشيزيني في الموعد
ق 50: تسديدة من لوكاتيلي من خارج المنطقة يتصدى لها الحارس ببراعة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
عدة تسديدات والتصدي موجود.. محاولات #يوفنتوس للتسجيل تصطدم بحارس #تورينو#تورينو_يوفنتوس#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/5xayBeRInk— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 15, 2022
ق 35: الحارس ميلينكوفيتش يتصدى لانفراد من فلاهوفيتش ثم تسديدة من كوستيتش.
ق 14: تسديدة من ميرانتشوك يتصدى لها تشيزيني بسهولة.
بداية اللقاء
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