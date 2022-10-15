سلة - الأهلي يشكر قاماته الذين ساندوا الجمهور بتوفير تذاكر نهائي البطولة العربية

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 16:54

كتب : FilGoal

والتر هودج - كرة سلة الأهلي ضد الجهراء

وجه طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة فريق السلة المشاركة في البطولة العربية الشكر لعدد من داعمي النادي لتوفير تذاكر المباراة النهائية للجماهير.

وأشار الأهلي في بيانه إلى أن قنديل توجه بالشكر لعدد من القامات الأهلاوية ورواد الجالية المصرية في الكويت ومن بينهم النائب عمرو هندي وعزت لبيب عضو النادي لما بذله الجميع في توفير عدد كبير من التذاكر للجمهور.

وأكد قنديل أن هذا الأمر ليس بغريب على أبناء الأهلي الذين يسعون لمساندة فرق ناديهم في كافة المحافل.

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May be an image of ‎4 people and ‎text that says '‎LL قنديل يشكر أبناء الأهلي وجه طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة فريق كرة السلة المشارك فى البطولة العربية ،للأندية الشكر لعدد من القامات ورواد الجالية المصرية في ،الكويت وعلى رأسهم النائب عمرو هندي؛ لما بذله من جهد ومعاونة صادقة للبعثة وتوفير عدد كبير من التذاكر الأهلي؛ الفريق مباراته النهائية في السا دسة مساء اليوم أمام الكويت الكويتي وأيضا عزت لبيب عضو النادي والذى يلازم الفريق لحظة ،الوصول ومساعدته للجماهير على حضور وأكد قنديل على أن هذا الأمر ليس بغريب على أبناء الأهلي الذين يسعون إلى مساندة فرق ناديهم في كافة المحافل‎'‎‎

وكان الاتحاد العربي للسلة أكد في وقت سابق إخلاء مسؤوليته عن رفع أسعار تذاكر النهائي مشددا أن الأمر حق أصيل باللجنة المنظمة للبطولة.

وكان تم الإعلان عن إقامة البطولة بحضور مجاني للجماهير قبل أن يتم تحديد سعر للتذكرة بواقع دينارين وارتفع ذلك المبلغ ليصل إلى ثمانية دنانير في نصف النهائي.

وفي النهائي قررت اللجنة المنظمة للبطولة رفع سعر التذكرة لتصل إلى 20 دينارا.

وكان الأهلي توج باللقب الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه ويطمح للحفاظ عليه أمام الكويت الكويتي في المباراة التي تنطلق في السادسة من مساء اليوم.

الأهلي سلة الكويت الكويتي
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