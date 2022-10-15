الدرجة الثالثة - أزمة في مباراة بلقاس وبني عبيد بعد تأخر وصول طاقم الحكام
السبت، 15 أكتوبر 2022 - 16:15
كتب : رضا السنباطي
استعانت لجنة الحكام بطاقم تحكيم بديل من منطقة الدقهلية في مباراة بلقاس سيتي وبني عبيد بالدرجة الثالثة.
قرار لجنة الحكام جاء بعد تأخر وصول طاقم الحكام الأساسي للمباراة.
وقال محمد شريف رئيس نادي بلقاس سيتي لـ FilGoal.com: "كان من المقرر إقامة المباراة في الساعة الثانية والنصف ظهرا ،وتأخر طاقم حكام المباراة".
وأضاف "لجنة الحكام قامت بتعيين طاقم تحكيم من منطقة الدقهلية بقيادة الحكم صالح سلامة ليقود المباراة في الثالثة والربع بدلا من الموعد السابق".
ويلعب بلقاس سيتي ضد بني عبيد ضمن الجولة الأولى من دوري الدرجة الثالثة.
وجاءت باقي مباريات المجموعة كالتالي:
دمياط × بلقاس
منية سمنود × الزرقا
أجا × القزازين
منية النصر × شربين
السرو × غزل دمياط
شبان بدواي ×رأس البر
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