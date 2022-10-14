مباشر الدوري الإنجليزي - برينتفورد (1) - (0) برايتون.. الهدف الأول
الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 21:01
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برينتفورد ضد برايتون في افتتاح الأسبوع الحادي عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.
ويبدأ برينتفورد بتشكيل مكون من: دافيد رايا - كريستوفر أجر - بن مي - إيثان بينوك - ريكو هنري - فرانك أونييكا - فيتالي جانيلت - ماتياس ينسن - برايان مبومو - إيفان توني - يوان ويسا
فيما يبدأ برايتون بتشكيل مكون من: روبرت سانشيز - جويل فيلتمان - لويس دانك - آدم ويبستر - سولومون مارش - أليكسيس ماك أليستر - مويسيس كايسيدو - بيرفيس إستوبينان - باسكال جروس - لياندرو تروسار - داني ويلبك
ويحتل برينتفورد المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط، فيما يأتي برايتون سابعا بـ 14 نقطة.
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ق 27 جووووووول إيفان توني يسجل الأول بعد تمريرة من فرانك أونييكا
بداية المباراة
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