انتهت في الدوري الإنجليزي - برينتفورد (2) - (0) برايتون

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 21:01

كتب : FilGoal

إيفان توني - برينتفورد - سوانزي سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برينتفورد ضد برايتون في افتتاح الأسبوع الحادي عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبدأ برينتفورد بتشكيل مكون من: دافيد رايا - كريستوفر أجر - بن مي - إيثان بينوك - ريكو هنري - فرانك أونييكا - فيتالي جانيلت - ماتياس ينسن - برايان مبومو - إيفان توني - يوان ويسا

فيما يبدأ برايتون بتشكيل مكون من: روبرت سانشيز - جويل فيلتمان - لويس دانك - آدم ويبستر - سولومون مارش - أليكسيس ماك أليستر - مويسيس كايسيدو - بيرفيس إستوبينان - باسكال جروس - لياندرو تروسار - داني ويلبك

ويحتل برينتفورد المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط، فيما يأتي برايتون سابعا بـ 14 نقطة.

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ق 69 خروج باسكال جروس ولياندرو تروسار ونزول آدم لالانا ودينيز أونداف

ق 64 جووووول توني يسجل الثاني من ركلة جزاء على يسار الحارس سانشيز

ق 62 ركلة جزاء لبرينتفورد بعد عرقلة جويل فيلتمان لإيفان توني داخل المنطقة

ق 46 نزول كاورو ميتوما بدلا من إستوبينان

بداية الشوط الثاني

ق 27 جووووووول إيفان توني يسجل الأول بعد تمريرة من فرانك أونييكا

بداية المباراة

برايتون برينتفورد الدوري الإنجليزي
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