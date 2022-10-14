الدوري المصري.. هل ينجح رهان المدرب على لاعبه المفضل؟

أيام قليلة وتنطلق مباريات الموسم الجديد من الدوري المصري وسط توقعات بمنافسة شرسة ومسابقة تفي بكل الوعود.

ما حدث من تدعيمات وصفقات في سوق الانتقالات الصيفية والذي أغلق أبوابه يوم الإثنين الماضي يوحي بأننا على أبواب صراع لن ينتهي قبل الجولات الختامية الحاسمة.

8 مدربين جدد تعاقدت معهم أندية الدوري للموسم الجديد بخلال الثلاثي الصاعد (أسوان والداخلية وحرس الحدود) فيما حافظ 7 آخرون على مناصبهم من الموسم المنصرم.

ولأن كما يقال "لكل شيخ طريقة" فإن كل مدرب له لاعبين مفضلين يضعهم ضمن أولوياته عند خوضه تجربة جديدة وذلك لعدة أسباب.

وبشكل عام، شهد تاريخ الكرة بعض المدربين الذين فضلوا جلب أسماء معينة تنجح معهم في رحلاتهم الفنية أكثر من مرة.

الدوري المصري

الموسم الجديد سيشهد استعانة أكثر من مدرب بلاعبيه المفضلين بحثا عن الوصول إلى أفضل النتائج فهل ينجح رهان المدرب المصري على لاعبه المفضل؟.

أحمد سامي مدرب سيراميكا كليوباترا استعان بلاعبه المفضل محمد متولي "كناريا" قادما من صفوف سموحة.

مدرب سموحة السابق يعلم إمكانيات لاعب الوسط البالغ 23 عاما جيدا والذي ظهر بمستوى طيب رفقة الفريق السكندري وسبق له الانضمام لمعكسر منتخب مصر فترة تولي البرتغالي كارولس كيروش.

كما استعان أحمد سامي بالثلاثي رجب نبيل ومحمد شكري وأحمد رمضان "بيكهام".

الثلاثي السابق ذكرهم سبق لهم اللعب تحت قيادة أحمد سامي فترة توليه مهمة تدريب سموحة بالموسم المنصرم قبل انتقاله لتدريب سيراميكا كليوباترا.

في المقابل يراهن إيهاب جلال مدرب المصري على نجاح الثنائي حسين السيد ومروان حمدي.

حسين السيد سيخوض التجربة الثالثة تحت قيادة إيهاب جلال بعد تجربتي الإسماعيلي وبيراميدز.

تجربة حسين السيد مع إيهاب جلال في الإسماعيلي حققت هدفها بعدما كان الفريق يصارع من أجل البقاء، فيما لم تكتمل تجربة بيراميدز بعد المدرب لتولي تدريب منتخب مصر في تجربته القصيرة.

بينما تعد تجربة مروان حمدي مع إيهاب جلال مميزة للغاية، إذ لعب جلال دورا هاما في ظهور المهاجم الدولي بشكل جيد مع مصر للمقاصة ومنه انتقل للزمالك وبات لاعبا دوليا.

كما استعان رضا شحاتة مدرب الداخلية بثنائي الجونة محمد نجيب المدافع المخضرم و الأوغندي آلان كيامبادي.

ويراهن رضا شحاتة على الثنائي، إذ يعرف إمكانياتهما جيدا خلال فترة توليه تدريب الجونة.

وسيلعب أحمد متعب جناح إيسترن كومباني تحت قيادة علاء عبد العال مجددا ولكن بقميص طلائع الجيش هذه المرة.

متعب انضم لصفوف طلائع الجيش لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من إيسترن كومباني.

وسيعود مهند لاشين للمشاركة تحت قيادة علي ماهر مرة أخرى بقميص فيوتشر بعد تجربة ناجحة منذ سنوات بصفوف الأسيوطي قبل أن يتحول إلى بيراميدز.

فيما استعان أحمد عبد المنعم "كشري" بخدمات كريم الطيب مهاجم بيراميدز لمدة موسم على سبيل الإعارة.

كشري يعلم إمكانيات الطيب جيدا بعدما قدم مستوى طيب خلال تواجدهما في أسوان الموسم قبل الماضي ما دفع بيراميدز لخطف المهاجم الشاب.

الكرة العالمية

تعتبر قصة البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو مدرب روما مع لاعبه الصربي نيمانيا ماتيتش المثال الأبرز على اللاعب المفضل لكل مدرب.

عندما طلب مورينيو من روما التعاقد مع ماتيتش لم تكن تلك المرة الأولى التي يذهب فيها إلى فريق، ويطالب بضم متوسط الميدان الصربي، فقد فعلها من قبل عندما جلبه من بنفيكا إلى تشيلسي، ومن البلوز إلى مانشتسر يونايتد، قبل أن يكرر التجربة ويضمه إلى فريق العاصمة الإيطالية.

ماتيتش حقق نجاحات مع مورينيو وحصل على لقبي الدوري الإنجليزي بصفوف تشيلسي وشهدا تتويج مانشتير يونايتد بلقب الدوري الأوروبي وقصتهما مستمرة مع روما.

الألماني يورجن كلوب يملك قصة نجاح مع لاعبه المفضل، محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق.

كلوب الذي أحضر زيدان من مقاعد بدلاء فيردر بريمن إلى ماينز في عام 2005 ليقدم المهاجم المصري مستويات رائعة.

يورجن كلوب استعان بـ زيدان مرة أخرى ولكن في مهمة أكبر مع بروسيا دورتموند عام 2008 لينجح الثنائي في تحقيق لقب الدوري الألماني موسمي 2010_2011 و 2011_2012.

في المقابل يعد المدافع الأرجنتيني مارتن ديميكيليس الخيار المفضل في مسيرة المدرب التشيلي مانويل بيليجريني.

بيليجريني التقى للمرة الأولى مع ديميكيليس في ريفربلات موسم 2002_2003، وبعد 7 سنوات للمدافع الأرجنتيني بقميص بايرن ميونيخ أقنع بيليجريني بالانتقال إلى مالجا الإسباني.

وفي عام 2013 انتقل بيليجريني لتدريب مانشستر سيتي واصطحب معه رجله الوفي ديميكيليس ليتوجا بلقب الدوري الإنجليزي في تجربة ناجحة استمرت 3 سنوات.

بيليجريني يتولى حاليا تدريب ريال بيتيس فيما اعتزل ديميكيليس منذ عام 2017.

كما تظهر تجربة النجم الكولومبي جيمس رودريجيز مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

رودريجيز لعب مع كارلو أنشيلوتي في 3 من الدوريات الأوروبية الكبري وهذا يدل على ثقة المدرب الإيطالي في صانع الألعاب الكولومبي.

أنشيلوتي جلب جيمس رودريجيز من موناكو إلى ريال مدريد في 2014، ثم طلب من بايرن ميونيخ استعارته في عام 2017 خلال فترته التدريبية في ألمانيا.

وأخيرًا في عام 2020، أحضر كارلو صانع الألعاب الكولومبي في الملاعب الإنجليزية عبر بوابة نادي إيفرتون.

رودريجيز ظهر في أفضل حالاته الفنية تحت قيادة أنشيلوتي وانهارت مسيرته بعد رحيل الإيطالي عن تدريب إيفرتون وعودته لريال مدريد، إذ انضم رودريجيز إلى الراين القطري في تجربة لم يكتب لها النجاح ثم قرر العودة إلى أوروبا كمن بوابة أولمبياكوس.

كذلك يملك المدرب الإنجليزي المخضرم هاري ريدناب عددا من اللاعبين المفضلين يحرص على جلبهم في تجاربه وتنقلاته العديدة بين الأندية.

وتعد تجربة ريدناب مع الكرواتي نيكو كرانشار أحد أبرز تلك التجارب في مسيرة العجوز الإنجليزي.

وقع كرانشار على عقده مع نادي بورتسموث الإنجليزي عام 2006 تحت قيادة هاري ريدناب

ريدناب غادر لتدريب توتنهام في عام 2008، واستفاد من وضع بورتسموث الذي كصان يصارع على الهبوط للتعاقد مع كرانشار مرة أخرى.

وعاد ريدناب لتولي مسؤولية فريق كوينز بارك رينجرز في عام 2012، ليتعاقد مع كرانشار من جديد.

الموسم الجديد سيشهد استعانة عدد من المدربين بلاعبيهم المفضلين فهل ينجح رهان المدرب المصري على لاعبه المفضل؟.