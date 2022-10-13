مباشر الدوري الأوروبي - بودو جليمت (0) - (1) أرسنال

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 18:51

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا يحتفل بهدف أرسنال في ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بودو جليمت وأرسنال في الدوري الأوروبي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 29 ماذا أهدر ويليام بيليجرينو؟! انفراد تام للاعب بودو جليمت فيحاول لعب الكرة فوق الحارس ولكن بجوار القائم

ق 21 بوكايو ساكا يسجل الهدف الأول.. تبادل رائع للكرة مع إدوارد نكيتياه.. والكثير من التوفيق في اصطدام الكرة بالمدافع ثم بساكا لتغافل الحارس وتسكن الشباك

بداية المباراة

بودو جليمت أرسنال الدوري الأوروبي
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