مباشر الدوري الأوروبي - نانت (0) - (3) فرايبورج.. جووول الثالث

يلعب نانت الفرنسي ضد نظيره فرايبورج الألماني ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي.

ويقود المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد تشكيل نانت في مواجهة فرايبورج.

ويقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نانت وفرايبورج

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ق82 كيفين شادي يسجل الهدف الثالث لـ فرايبورج بعد استغلال خطأ مدافع نانت

ق81 راسية خطيرة من مصطفى محمد تمر بجانب مرمى فرايبورج

ق80 مارك فليكين حارس فرايبورج ينقذ فرصة هدف مؤكد بعدكا تصدى لتسديدة بلاس

ق70 ميكائيل جريجوريتش يسجل الهدف الثاني لنادي فرايبورج بعد تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء

ق67 تسلل على مصطفى محمد

ق60 رأسية خطيرة من نيلس بيترسين مهاجم فرايبورج ينقذها البان لافونت حارس نانت بصعوبة بالغة

ق51 فرصة خطيرة لـ نانت عن طريق لودوفيتش بلاس تمر أعلى مرمى فرايبورج بقليل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 مهاجم فرايبورج الياباني ميورا يهدر فرصة تسجيل الهدف اثلاني بعد إنفراد تام ويسدد في جسد حارس المرمى.

ق40 تبادل السيطرة بين الفريقين على مجريات اللعب

ق33 حكم المباراة يقرر استئناف اللعب بدون احتساب خطأ

ق32 لاعبو نانت يطالبون بركلة جزاء بعد لمس الكرة يد مدافع فرايبورج

ق25 فرايبورج يسجل الهدف الأول بعد تسديدة قوية من لوكاس كوبلر

ق 17 تسديدة قوية من لودوفيتش بلاس لاعب نانت يتصدى لها خارس فرايبورج

ق16 عرضية خطيرة تمر على حدود مطقة جزاء نانت بدون متابع من فرايبورج.

ق12 محاولة خطيرة من هجوم نانت على مرمى فرايبورج لكن دفاع فرايبورج يبعد الخطورة

ق6 تسديدة اولى من هجوم فرايبورج يتصدى لها حارس مرمى نانت

انطلاق المباراة