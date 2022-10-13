مباشر الدوري الأوروبي - نانت (0) - (0) فرايبورج.. محاولة أولى

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 18:42

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - أولمبياكوس

يلعب نانت الفرنسي ضد نظيره فرايبورج الألماني ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي.

ويقود المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد تشكيل نانت في مواجهة فرايبورج.

ويقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نانت وفرايبورج

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ق6 تسديدة اولى من هجوم فرايبورج يتصدى لها حارس مرمى نانت

انطلاق المباراة

نانت فرايبورج مصطفى محمد
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