مباشر الدوري الأوروبي - نانت (0) - (0) فرايبورج.. محاولة أولى
الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 18:42
كتب : FilGoal
يلعب نانت الفرنسي ضد نظيره فرايبورج الألماني ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي.
ويقود المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد تشكيل نانت في مواجهة فرايبورج.
ويقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نانت وفرايبورج
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ق6 تسديدة اولى من هجوم فرايبورج يتصدى لها حارس مرمى نانت
انطلاق المباراة
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