اتحاد الكرة يسلم أندية الدوري الكرة الموحدة

سلّم الاتحاد المصري لكرة القدم، أندية الدوري الكرة الموحدة الخاصة بمباريات المسابقة.

وأوضح الاتحاد أن الكرة الجديدة تحمل هوية الدوري المصري وستُلعَب بها كل مباريات المسابقة.

وتعد الكرة من إنتاج شركة "بوما" وسيبدأ استعمالها منذ الجولة الأولى الأسبوع المقبل.

وتقام الجولة الأولى في يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عن ختام الموسم المقبل يوم 30 يونيو المقبل.

وجاء مباريات الجولة الأولى كالآتي:

بيراميدز × إنبي

الاتحاد السكندري × أسوان

الأهلي × الإسماعيلي

غزل المحلة × المقاولون العرب

فيوتشر × حرس الحدود

فاركو × البنك الأهلي

سموحة × الزمالك

سيراميكا كليوباترا × المصري

طلائع الجيش × الداخلية