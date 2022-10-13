اتحاد الكرة يسلم أندية الدوري الكرة الموحدة

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 15:56

كتب : أحمد الخولي

كرة الدوري المصري

سلّم الاتحاد المصري لكرة القدم، أندية الدوري الكرة الموحدة الخاصة بمباريات المسابقة.

وأوضح الاتحاد أن الكرة الجديدة تحمل هوية الدوري المصري وستُلعَب بها كل مباريات المسابقة.

وتعد الكرة من إنتاج شركة "بوما" وسيبدأ استعمالها منذ الجولة الأولى الأسبوع المقبل.

وتقام الجولة الأولى في يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عن ختام الموسم المقبل يوم 30 يونيو المقبل.

وجاء مباريات الجولة الأولى كالآتي:

بيراميدز × إنبي

الاتحاد السكندري × أسوان

الأهلي × الإسماعيلي

غزل المحلة × المقاولون العرب

فيوتشر × حرس الحدود

فاركو × البنك الأهلي

سموحة × الزمالك

سيراميكا كليوباترا × المصري

طلائع الجيش × الداخلية

الدوري المصري كرة الدوري المصري
نرشح لكم
قائمة الزمالك - عودة شيكابالا أمام فلامبو.. واستمرار غياب الونش الغندور وشاهندة المغربي يمثلان التحكيم المصري في دوري أبطال إفريقيا للسيدات طاقم تحكيم مغربي لمباراة الزمالك وفلامبو كاف يعلن موعد إقامة قرعة الدور التمهيدي الإضافي من الكونفدرالية 9 لاعبين.. صفقات غزل المحلة في سوق انتقالات 2022-2023 زد يعلن انتقال محمد هيثم إلى فيتوريا جيماريش لمدة ثلاثة مواسم 16 لاعبا.. صفقات سموحة في سوق انتقالات 22-23 15 لاعبا.. صفقات سيراميكا كليوباترا في سوق انتقالات 22-23
أخر الأخبار
شيرار: لو انضم كين لمانشستر سيتي لسجل عدد أهداف هالاند 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة الزمالك - عودة شيكابالا أمام فلامبو.. واستمرار غياب الونش 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
اتحاد الكرة يسلم أندية الدوري الكرة الموحدة ساعة | الكرة المصرية
فان دايك: تألق صلاح مفيد لنا جميعا ساعة | دوري أبطال أوروبا
روميرو: لا أعتقد أن ديبالا سيلحق بكأس العالم.. أشعر بالحزن لأجله ساعة | قطر 2022
الغندور وشاهندة المغربي يمثلان التحكيم المصري في دوري أبطال إفريقيا للسيدات ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب بايرن يعلق على إمكانية إبعاد برشلونة خارج دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
فيرمينو: حين هز صلاح شباك رينجرز لأول مرة أيقنت بأنه سيسجل هاتريك 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 3 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 4 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي