رومانو يكشف مدة غياب دي ماريا.. وموقفه من كأس العالم

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 12:21

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - الأرجنتين

كشف الإيطالي فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي تفاصيل جديدة بشأن إصابة أنخل دي ماريا.

أنخل دي ماريا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وكان دي ماريا قد تعرض للإصابة في مباراة يوفنتوس الأخيرة في دوري أبطال أوروبا.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي: "دي ماريا سيبتعد عن الملعب لمدة 20 يوما بسبب الإصابة العضلية".

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وكشف "من المتوقع أن يكون اللاعب لائقا بنسبة 100% قبل انطلاق كأس العالم".

وبذلك من المتوقع غياب دي ماريا عن ثماني مباريات لفريق يوفنتوس ببطولتي الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

ولن يلحق دي ماريا بآخر مباراتين لفريق يوفنتوس في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا وباريس سان جيرمان على الترتيب.

كما يغيب عن عدد من المباريات الهامة في الدوري وهم على الترتيب تورينو وإمبولي وليتشي وإنتر وفيرونا ولاتسيو.

ويعاني يوفنتوس من البداية السيئة هذا الموسم تحت قيادة ماكس أليجري المدير الفني للفريق.

وبات البيانكونيري مهددا بالخروج من دوري أبطال أوروبا بسبب ابتعاده عن المركز المؤهل بـ 5 نقاط قبل مباراتين من النهاية.

كما أن يوفنتوس مهدد بعدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا كثالث ترتيب المجموعة إذ من الممكن أن يتذيل الترتيب.

أما في الدوري فعقب مرور تسع جولات يتواجد يوفنتوس في المركز الثامن برصيد 13 نقطة وحقق ثلاثة انتصارات فقط.

ويبتعد يوفنتوس عن قمة الترتيب بفارق 10 نقاط عن نابولي الذي لم يتعرض لأي خسارة هذا الموسم.

يوفنتوس دي ماريا كأس العالم
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