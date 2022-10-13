المصري يعين أمير عبد الحليم مديرا للتسويق بالنادي
الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 11:54
كتب : FilGoal
أعلن المصري عن تعيين أمير عبد الحليم مديرًا للتسويق للنادي.
وصرّح رجب عبد القادر نائب رئيس المصري والمتحدث باسم المجلس أن "القرار جاء بعدما عرض أمير عبد الحليم خطته لتطوير الجانب التسويقي في النادي خلال الفترة المقبلة".
وأشار عبد القادر: "الملف يشغل اهتمام مجلس الإدارة بشكل كبير في الوقت الحالي".
ووفقًا للمصري، يبدأ عبد الحليم مهام عمله بداية من الأحد المقبل.
وسبق لـ أمير عبد الحليم تولي منصب مدير التحرير في FilGoal.com، وهو حاصل على شهادتين في التسويق الرياضي من جامعتي نورث ويسترن وديوك في الولايات المتحدة الأمريكية.
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