مباشر أبطال أوروبا - برشلونة (3) (3) إنتر.. فيكتوريا بلزن (2) (4) بايرن

يستقبل برشلونة الإسباني نظيره إنتر ميلان الإيطالي، ويحل بايرن ميونيخ ضيفًا على فيكتوريا بلزن التشيكي.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراتين.

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برشلونة x إنتر ميلان

نهاية المباراة

ق.+97 تير شتيجن يتصدى لرأسية جوسينس في الثانية الأخيرة

ق.+97 طرد لـ سيموني إنزاجي

ق.+95 غير معقول!! تير شتيجن يتصدى لانفراد أسلاني

ق.+92 جووووووووووووووووول ليفاندوفسكي يدرك التعادل بضربة رأسية

ق.89 جووووووووووووووول إنتر يسجل الثالث بواسطة روبن جوسينس بعد مرتدة خارقة

ق.86 خروج باستوني وباريلا ودخول كريستيان أسلاني وفرانشيسكو أتشيربي

ق.84 دخول فيران توريس بدلا من جافي

ق.82 جووووووووول ليفاندوفسكي يسجل هدف التعادل لـ برشلونة بعد كرة اصطدمت بالدفاع

ق.76 دخول راؤول بيلانوفا بدلا من دجيكو، وروبن جوسينس بدلا من تشالهانوجلو

ق.72 دخول أليكس بالدي وفرانك كيسيه بدلا من ماركوس ألونسو وسيرجي روبيرتو

ق.66 دخول ماتيو دارميان بدلا من فيديريكو دي ماركو

ق.64 دخول فاتي ودي يونج بدلا من رافنييا وبوسكيتس

ق.63 جوووووووووول لاوتارو مارتينيز يتقدم لـ إنتر بالهدف الثاني

ق.57 تير شتيجن يتصدى بشكل رائع لرأسية بيكيه

ق.56 تسديدة يسارية مخادعة من تشالهانوجلو يتصدى لها تير شتيجن

ق.50 جوووووووووووول نيكولو باريلا يدرك التعادل لـ إنتر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.40 جوووووووووول عثمان ديمبيلي يتقدم لـ برشلونة بالهدف الأول بعد عرضية سيرجي روبيرتو

ق.40 انفراد من بيدري وأونانا يتصدى

ق.37 فرصة خطيرة من رافينيا الذي يسدد على الطائر بعد عرضية ليفاندوفسكي لكن كرته تجاور القائم

ق.30 تسديدة قوية من سيرجي روبيرتو يتصدى لها أونانا بصعوبة على مرتين

ق.28 مرتدة غير عادية وتير شتيجن يتصدى لقذيفة دومفريز ويمنع إنتر من الهدف الأول

ق.26 تسديدة من ديمبيلي يتصدى لها أونانا وتصطدم برأسه وتغادر الملعب

ق.17 يا رباااااه! دجيكو يصيب عارضة تير شتيجن وفرصة لا تضيع

ق.10 رأسية من ليفاندوفسكي يزيحها مختاريان من على خط المرمى

بداية المباراة

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فيكتوريا بلزن x بايرن ميونيخ

نهاية المباراة بفوز بايرن 4-2

ق.75 جووووووووول فيكتوريا بلزن يسجل الهدف الثاني

ق.62 جوووووول الهدف الأول لـ فيكتوريا بلزن

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.35 جوووووووول جوريتسكا يضيف الرابع لـ بايرن ميونيخ

ق.25 جوووووووول ليون جوريتسكا يسجل الثالث لـ بايرن ميونيخ

ق.14 جوووووووول توماس مولر يضيف الثاني

ق.10 جووووووول ساديو ماني يسجل الهدف الأول لـ بايرن

بداية المباراة

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