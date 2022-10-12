مباشر أبطال أوروبا - برشلونة (1) (0) إنتر.. فيكتوريا بلزن (0) (4) بايرن

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 20:55

كتب : FilGoal

برشلونة - إنتر

يستقبل برشلونة الإسباني نظيره إنتر ميلان الإيطالي، ويحل بايرن ميونيخ ضيفًا على فيكتوريا بلزن التشيكي.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراتين.

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برشلونة x إنتر ميلان

ق.40 جوووووووووول عثمان ديمبيلي يتقدم لـ برشلونة بالهدف الأول بعد عرضية سيرجي روبيرتو

ق.40 انفراد من بيدري وأونانا يتصدى

ق.37 فرصة خطيرة من رافينيا الذي يسدد على الطائر بعد عرضية ليفاندوفسكي لكن كرته تجاور القائم

ق.30 تسديدة قوية من سيرجي روبيرتو يتصدى لها أونانا بصعوبة على مرتين

ق.28 مرتدة غير عادية وتير شتيجن يتصدى لقذيفة دومفريز ويمنع إنتر من الهدف الأول

ق.26 تسديدة من ديمبيلي يتصدى لها أونانا وتصطدم برأسه وتغادر الملعب

ق.17 يا رباااااه! دجيكو يصيب عارضة تير شتيجن وفرصة لا تضيع

ق.10 رأسية من ليفاندوفسكي يزيحها مختاريان من على خط المرمى

بداية المباراة

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فيكتوريا بلزن x بايرن ميونيخ

ق.35 جوووووووول جوريتسكا يضيف الرابع لـ بايرن ميونيخ

ق.25 جوووووووول ليون جوريتسكا يسجل الثالث لـ بايرن ميونيخ

ق.14 جوووووووول توماس مولر يضيف الثاني

ق.10 جووووووول ساديو ماني يسجل الهدف الأول لـ بايرن

بداية المباراة

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برشلونة إنتر دوري أبطال أوروبا
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