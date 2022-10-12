مباشر دوري الأبطال – رينجرز (1) - (1) ليفربول.. جوووووول فيرمينو

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 20:46

كتب : FilGoal

روبرتو فيرمينو - رينجرز وليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي رينجرز وليفربول التي تقام في ملعب إيبروكس في اسكتلندا في رابع جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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ق35: التعادل الإيجابي مازال مستمرا.

ق24: جوووووووووول التعاااااادل لليفربول برأسية من فيرمينو.

ق17: جوووووووووول أووووووول لرينجرز عن طريق سكوت أرفيلد.

انطلاق المباراة.

ليفربول رينجرز دوري أبطال أوروبا صلاح
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