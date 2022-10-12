مباشر دوري الأبطال – رينجرز (1) - (1) ليفربول.. جوووووول فيرمينو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي رينجرز وليفربول التي تقام في ملعب إيبروكس في اسكتلندا في رابع جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق35: التعادل الإيجابي مازال مستمرا.

ق24: جوووووووووول التعاااااادل لليفربول برأسية من فيرمينو.

ق17: جوووووووووول أووووووول لرينجرز عن طريق سكوت أرفيلد.

انطلاق المباراة.