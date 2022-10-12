انتهت دوري الأبطال – رينجرز (1) - (7) ليفربول.. ليلة تاريخية لصلاح

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي رينجرز وليفربول التي تقام في ملعب إيبروكس في اسكتلندا في رابع جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول بسبعة أهداف لهدف.

ق88: جوووووووووووول هارفي إيليوت يسجل الهدف السابع لليفربول بعد العودة لتقنية الفيديو والتأكد من صحة الهدف.

ق82: جوووووووووووووووووووووووووول صلاااااااااااح هاااااتريك بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ق80: جووووووووووووووووووول صلاااااااااااااح يسجل الهدف الثاني له والخامس لليفربول بتسديدة جميلة بعد مراوغة اثنين من مدافعي رينجرز.

ق75: جوووووووووول صلاح يسجل الهدف الرابع لليفربول.

ق71: صلاح يهدر فرصة هدف محقق لليفربول بعد بينية من ألكانتارا.

ق68: صلاح يشارك بدلا من نونيز.

ق66: جووووووووووول نونيز يسجل الهدف الثالث لليفربول بتسديدة من صناعة فيرمينو.

ق55: جوووووووووول فيرمينو يسجل الهدف الثاني لليفربول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق53: تسديدة غريبة من نونيز مرت بعيدة جدا عن المرمى.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق42: تسديدة من سكوت أرفيلد تصدى لها دفاع ليفربول.

ق35: التعادل الإيجابي مازال مستمرا.

ق24: جوووووووووول التعاااااادل لليفربول برأسية من فيرمينو.

ق17: جوووووووووول أووووووول لرينجرز عن طريق سكوت أرفيلد.

انطلاق المباراة.