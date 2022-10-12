انتهت دوري الأبطال – رينجرز (1) - (7) ليفربول.. ليلة تاريخية لصلاح

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 20:46

كتب : FilGoal

محمد صلاح - رينجرز وليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي رينجرز وليفربول التي تقام في ملعب إيبروكس في اسكتلندا في رابع جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بفوز ليفربول بسبعة أهداف لهدف.

ق88: جوووووووووووول هارفي إيليوت يسجل الهدف السابع لليفربول بعد العودة لتقنية الفيديو والتأكد من صحة الهدف.

ق82: جوووووووووووووووووووووووووول صلاااااااااااح هاااااتريك بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ق80: جووووووووووووووووووول صلاااااااااااااح يسجل الهدف الثاني له والخامس لليفربول بتسديدة جميلة بعد مراوغة اثنين من مدافعي رينجرز.

ق75: جوووووووووول صلاح يسجل الهدف الرابع لليفربول.

ق71: صلاح يهدر فرصة هدف محقق لليفربول بعد بينية من ألكانتارا.

ق68: صلاح يشارك بدلا من نونيز.

ق66: جووووووووووول نونيز يسجل الهدف الثالث لليفربول بتسديدة من صناعة فيرمينو.

ق55: جوووووووووول فيرمينو يسجل الهدف الثاني لليفربول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق53: تسديدة غريبة من نونيز مرت بعيدة جدا عن المرمى.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق42: تسديدة من سكوت أرفيلد تصدى لها دفاع ليفربول.

ق35: التعادل الإيجابي مازال مستمرا.

ق24: جوووووووووول التعاااااادل لليفربول برأسية من فيرمينو.

ق17: جوووووووووول أووووووول لرينجرز عن طريق سكوت أرفيلد.

انطلاق المباراة.

ليفربول رينجرز دوري أبطال أوروبا صلاح
نرشح لكم
برشلونة يبقي على أمل طفيف بتعادل مُر وأسطوري أمام إنتر ميلان في أبطال أوروبا الحظوظ متساوية.. توتنام يهزم فرانكفورت ومارسيليا يشعل المجموعة بفوز على لشبونة مباشر أبطال أوروبا - برشلونة (3) (3) إنتر.. فيكتوريا بلزن (2) (4) بايرن تأهل تاريخي.. كلوب بروج يفرض التعادل على أتليتكو مدريد بالفوز على أياكس.. نابولي يتأهل لثمن نهائي أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة ورقم قياسي تشكيل بايرن – ماني مهاجم وحيد أمام الثلاثي مولر وكومان وساني ضد فيكتوريا بلزن تشكيل ليفربول - صلاح على دكة البدلاء أمام رينجرز.. وفيرمينو ونونيز أساسيان التشكيل – بيكيه أساسي مع برشلونة.. ولاوتارو ودجكيو يقودان هجوم إنتر
أخر الأخبار
ألونسو يفشل في الاختبار الأوروبي الأول.. بورتو يفوز بثلاثية على باير ليفركوزن دقيقة | الكرة الأوروبية
برشلونة يبقي على أمل طفيف بتعادل مُر وأسطوري أمام إنتر ميلان في أبطال أوروبا 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الحظوظ متساوية.. توتنام يهزم فرانكفورت ومارسيليا يشعل المجموعة بفوز على لشبونة 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أرتيتا يوضح سبب غياب جيسوس عن بعثة الفريق لمواجهة بودو جليمت ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - الكشف عن موعد مواجهة الأهلي ضد كاظمة الكويتي بعد اكتمال المربع الذهبي ساعة | كرة سلة
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول عقوبات على الهلال السوداني بعد ما حدث ضد سانت جورج ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر أبطال أوروبا - برشلونة (3) (3) إنتر.. فيكتوريا بلزن (2) (4) بايرن 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كلوب: تشكيل لقاء رينجرز لا علاقة له بمباراة سيتي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 3 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 4 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي