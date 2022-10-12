مباشر أبطال أوروبا - أتليتكو (0) (0) كلوب بروج.. نابولي (3) (1) أياكس

يلتقي أتليتكو مدريد الإسباني بـ كلوب بروج البلجيكي، ونابولي الإيطالي بـ أياكس أمستردام الهولندي، في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراتين.

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أتليتكو مدريد x كلوب بروج

ق.60 دخول موراتا وكاراسكو دي بول بدلا من كوريا وليمار وكوكي

ق.50 فرصة مزدوجة! جريزمان ينفرد ومنيوليه يتصدى وكوريا يتابع خارج الملعب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.43 إلغاء ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو وإنذار لـ تايون بوكامان بداعي التمثيل

ق.41 هجمة مرتدة غير عادية تنتهي على ركلة جزاء لـ كلو بروج ارتكبها مولينا

ق.26 عرضية من ساؤول ورأسية من جريزمان ومنيوليه يتصدى بأعجوبة

ق.23 الشباك تهتز بواسطة ساؤول لكن كوريا كان متسللا

ق.20 تبادل رائع بين كوريا وكوي والأرجنتين يهدر بغرابة في مواجهة المرمى

ق.13 تهديد أول من جريزمان لكن حارسم رمى كلوب بروج يتصدى

ق.10 تهديد خطير من فيران جوتجلا لاعب كلوب بروج لكن تسديدته تمر بجوار القائم

بداية المباراة

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ترتيب المجموعة قبل المباراة:

كلوب بروج (9 نقاط) بورتو (3 نقاط) باير ليفركوزن (3 نقاط) أتليتكو مدريد (3 نقاط)

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نابولي x أياكس أمستردام

ق.62 جوووووووووول خفيتشا كفاراسخيليا يضيف الثالث لـ نابولي من ركلة جزاء

ق.60 ركلة جزاء لـ نابولي بعد الرجوع لتقنية الفيديو واكتشاف لمسة يد

ق.50 دخول فيكتور أوسيمن بدلا من راسبادوري بعد عودته من الإصابة

ق.49 جووووووووول كلايسون يقلص الفارق لـ أياكس أمستردام برأسية صاروخية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.16 جياكومو راسبادوري يضيف الهدف الثاني بعد انطلاقة مميزة من الخطير خفيتشا كفاراسخيليا

ق13 تهديد خطير من محمد قدوس لكنه يهدر بغرابة في مواجهة المرمى

ق.10 تسديدة بعيدة المدى من بيرجويس تمر بجوار القائم بقليل

ق.9 تسديدة من ستيفن بيرجفيس يتصدى لها أليكس ميريت

ق.4 جوووووووووووووول لوزانو يفتتح التسجيل لـ نابولي من ضربة رأسية

بداية المباراة

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ترتيب المجموعة قبل المباراة: