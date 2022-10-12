كرة سلة - الأهلي يقصي الجهراء بفارق 39 نقطة.. ومواجهة كويتية جديدة في نصف النهائي

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 18:44

كتب : محمد سمير

إيهاب أمين - كرة سلة الأهلي ضد الجهراء

واصل فريق رجال سلة الأهلي عروضه القوية تحت قيادة أجوستي بوش المدير الفني ونجح في إقصاء الجهراء الكويتي من ربع النهائي.

وتغلب فريق سلة الأهلي على الجهراء بنتيجة 93-54 ضمن مباريات ربع نهائي البطولة العربية لأندية السلة.

ويواصل الأهلي حملة الدفاع عن لقبه الذي توج به في النسخة الماضية والتي أقيمت بالإسكندرية.

ويلعب الأهلي في نصف النهائي يوم الجمعة أمام كاظمة الكويتي صاحب مفاجأة إقصاء الاتحاد السكندري من ربع النهائي.

وهيمن الأهلي على مجريات اللقاء منذ الفترة الأولى والتي شهدت تقدم أول لفريق الجهراء بنتيجة 6-2 قبل أن يعود الأهلي ويتقدم 8-6 ويستمر تقدمه حتى نهاية اللقاء.

وتألق الثلاثي والتر هودج ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين في الفترة الأولى التي حسمها الأهلي بنتيجة 21-14.

وشهدت نهاية الفترة مشادة بين عمرو الجندي والتونسي صالح الماجري لاعب الجهراء.

وواصل الأهلي تألقه في الفترة الثانية ووسع الفارق إلى 16 نقطة قبل 13 ثانية من نهاية الفترة في اللحظة التي شهدت إصابة صالح الماجري وخروجه من اللقاء.

وسجل أحمد مهيب ثلاثية قاتلة في الثانية الأخيرة والتي انتهت بتقدم الأهلي 50-30.

وتسيد الأهلي المباراة تماما في الفترة الثالثة وانتهت بنتيجة 70-42 لصالح كتيبة أجوستي.

ولم يجد الأهلي صعوبة في الفترة الرابعة لينتهي اللقاء في النهاية بنتيجة 93-54.

وكان الأهلي قد تغلب على أهلي حلب السوري بنتيجة 87-78 في ثمن نهائي البطولة العربية.

وتأهل الأهلي من دور المجموعات بالعلامة الكاملة بعد الفوز على أندية الميناء اليمني والغرافة القطري والرياضي اللبناني.

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