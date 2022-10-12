11 لاعبا.. صفقات الاتحاد في سوق انتقالات 22-23

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 16:51

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

انتهى سوق الانتقالات في الدوري المصري، وشهد تعاقد نادي الاتحاد مع 11 لاعبا.

وأنهى الاتحاد موسمه في المركز الثاني عشر في ترتيب جدول الدوري المصري.

وجاءت صفقات الاتحاد كالآتي:

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محمود علاء

انضم محمود علاء لصفوف الاتحاد السكندري قادما من صفوف الزمالك.

المدافع صاحب الـ31 عاما وقع علىعقد لمدة موسم على سبيل الإعارة.

جافين كيزيتو

انضم جافين كيزيتو لصفوف الاتحاد قادما من فيلا كامبالا الأوغندي

الظهير الأيمن الشاب وقع على عقود انضمامه لمدة 3 سنوات.

إسلام عبد النعيم

رسميًا.. الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع إسلام عبد النعيم لمدة 3 مواسم | أهل مصر

انضم إسلام عبد النعيم إلى صفوف الاتحاد في صفقة انتقال حر.

لاعب الجونة السابق وقع على عقد لمدة 3 سنوات.

ناصر ناصر

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انضم ناصر ناصر إلى صفوف الاتحاد قادما من الجونة في صفقة انتقال حر.

ووقع صاحب الـ26 عاما على عقود انضمامه لمدة 3 سنوات.

محمد صالح

انضم محمد صالح لصفوف الاتحاد السكندري قادما من صفوف القناة.

مدافع إيسترن كومباني السابق وقع على عقود انضمامه لـ الاتحاد لمدة 3 سنوات.

المهدي سليمان

انضم المهدي سليمان لصفوف الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر.

حارس مرمى بيراميدز السابق وقع على عقد لمدة 3 سنوات.

أحمد عيد

الاتحاد يتعاقد مع أحمد عيد لاعب الأوليمبي - بوابة الشروق - نسخة الموبايل

انضم أحمد عيد لصفوف الاتحاد السكندري قادما من صفوف الأولمبي.

اللاعب الشاب وقع على عقد لمدة 5 سنوات.

أحمد سيد غريب

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انضم أحمد سيد غريب لصفوف الاتحاد قادما من النادي الأهلي.

االمهاجم الشاب وقع على عقد لمدة موسمين على سبيل الإعارة

خالد صبحي

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انتقل خالد صبحي لصفوف الاتحاد قادما من سيراميكا كليوباترا.

صاحب الـ 27 عاما وقع على عقد الإعارة لمدة موسم مع خيار بند الشراء.

محمود عبد العزيز

انضم محمود عبد العزيز لصفوف الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر.

لاعب الزمالك والمقاولون السابق وقع على عقود انضمامه حتى 2025.

إبراهيم حسن

انتقل إبراهيم حسن لصفوف الاتحاد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال دائم من بيراميدز.

إبراهيم حسن لعب بقميص الاتحاد السكندري يناير الماضي على سبيل الإعارة مع بند الشراء الدائم نهاية الموسم.

الدوري المصري الاتحاد السكندري
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