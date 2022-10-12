مباشر البطولة العربية سلة - الأهلي (0)-(0) الجهراء الكويتي.. انطلاق المباراة

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 16:41

كتب : FilGoal

فريق سلة الأهلي

يلعب الأهلي المصري أمام الجهراء الكويتي في ربع نهائي منافسات البطولة العربية لأندية كرة السلة.

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الفترة الأولى

انطلاق المباراة

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