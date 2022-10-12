انتهت البطولة العربية سلة - الأهلي (93)-(54) الجهراء الكويتي.. الأحمر لنصف النهائي

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 16:41

كتب : FilGoal

فريق سلة الأهلي

يلعب الأهلي المصري أمام الجهراء الكويتي في ربع نهائي منافسات البطولة العربية لأندية كرة السلة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

أخبار متعلقة:
كرة سلة - كاظمة يعبر من الاتحاد وينتظر الفائز من الأهلي والجهراء في نصف نهائي البطولة العربية كرة سلة - الكشف عن موعد مواجهتي الأهلي والاتحاد في ربع نهائي البطولة العربية كرة سلة - الاتحاد المصري يكشف عن اجتماع مثمر مع وزارة الداخلية لحضور الجماهير كرة سلة – الأهلي يفوز على أهلي حلب السوري ويتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية

===============

نهاية المباراة

93-54 للأهلي

75-46 تفوق أهلاوي مستمر ووقت مستقطع من الجهراء ومتبقي 6:45

الفترة الرابعة

70-42 مع نهاية الفترة الثالثة

68-42 صحوة أهلاوية جديدة

59-40 محاولات مستمرة لتقليص الفارق من الجانب الكويتي

57-32 تفوق أهلاوي مستمر

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية

50-30 ثلاثية قاتلة من أحمد مهيب في نهاية الفترة

46-30 لصالح الأهلي، متبقي 13 ثانية وإصابة الماجري

40-22 للأهلي وهودج يواصل التألق

33-20 تقدم أهلاوي مستمر

27-16 ثلاثيتان متتاليتان من الجندي

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى

21-14 للأهلي ومشادة بين صالح الماجري وعمرو الجندي

18-12 سلة رائعة من إيهاب أمين

16-12 الجهراء يقلص الفارق والتقدم أحمر

8-6 ثلاثية من فاكوادي تقدم أول للأهلي

4-2 سلة أولى من والتر هودج

4-0 تقدم فريق الجهراء

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

الأهلي كرة سلة البطولة العربية الجهراء
نرشح لكم
كرة سلة - موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي الدوري الإفريقي الحادية عشر خضعت.. ريال مدريد يتوج بالدوري الأوروبي لكرة السلة سلة - بترو دي لواندا يتأهل إلى نصف نهائي BAL سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: وافقنا على إعارة أنس أسامة للأهلي الليبي كرة سلة - سيدات مصر لمنافسات 3x3 يحصد فضية السلسلة العالمية دوري NBA - بـ 37 نقطة لـ موراي.. ناجتس يهزم ليكرز ثالثا في نهائي الغرب كرة سلة - الأهلي إلى نصف نهائي BAL بالفوز على أر إي جي 94-77 انتهت الدوري الإفريقي سلة - الأهلي (94) (77) أر إي جي.. الأحمر لنصف النهائي
أخر الأخبار
تشكيل الداخلية - ثلاثي هجومي من عبد العال أمام الزمالك 3 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد المصارعة يكشف لـ في الجول لماذا تم خصم مستحقات بغدودة.. وما هي الخطوة التالية 52 دقيقة | رياضات أخرى
خدمة في الجول - مواعيد اختبارات الناشئين في الأندية المصرية.. الملاعب وأسعار الاستمارات 57 دقيقة | الكرة المصرية
تريزيجيه أساسي مع طرابزون أمام فاتح كاراجومروك ساعة | المحترفون
مباشر كرة طائرة - الزمالك (2) 12-9 (1) كينيا بايبلاين.. نهائي بطولة إفريقيا للسيدات ساعة | كرة طائرة
مباشر الدوري - الاتحاد (1)-(1) المصري.. ركلة جزااء جديدة ساعة | الدوري المصري
التشكيل - محمود علاء يعود لدفاع الاتحاد.. وتغيير وحيد في المصري 2 ساعة | الكرة المصرية
موجز في الجول - القصة الكاملة لاختفاء "بغدودة" مصارع مصر في تونس.. وتصريحات والده النارية 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 3 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 4 الأهلي ضد الوداد.. موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا