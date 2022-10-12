16 لاعبا.. صفقات إنبي في سوق انتقالات 22-23

انتهى سوق الانتقالات الصيفية في الدوري المصري، وشهد تعاقد نادي إنبي مع 16 لاعبا.

وأنهى إنبي موسمه في المركز التاسع برصيد 39 نقطة.

وجاءت صفقات إنبي كالآتي:

محمد عبد العاطي

لاعب وسط عمره 27 عاما.

انضم لإنبي على سبيل الإعارة من وادي دجلة

قضى الموسم الماضي معارا لسموحة وشارك في 16 مباراة وصنع هدفا واحدا.

عماد ميهوب

مهاجم عمره 21 عاما

انضم من بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسمين

قضى الموسم الماضي معارا لإيسترن كومباني، شارك في 25 مباراة وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

إريك تراوري

لاعب وسط بوركيني عمره 26 عاما.

انضم على سبيل الإعارة لمدة موسم من بيراميدز.

شارك الموسم الماضي في 29 مباراة وسجل هدفين وصنع هدفا واحدا.

شيميلس بيكلي

لاعب وسط هجومي إثيوبي عمره 31 عاما.

انضم لإنبي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الجونة.

الموسم الماضي شارك في 16 مباراة وصنع هدفا واحدا.

رفيق كابو

جناح أيمن تونسي عمره 29 عاما.

انضم لإنبي قادما من وادي دجلة

شارك مع دجلة في الدوري الممتاز قبل أن يشارك في الدرجة الثانية.

مروان صحراوي

مدافع تونسي عمره 26 عاما.

انضم للفريق في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات بعد نهاية عقده مع فيوتشر.

شارك مع فيوتشر الموسم الماضي في 14 مباراة.

رمضان مصطفى

حارس مرمى عمره 23 عاما.

انضم لإنبي قادما من مصر للمقاصة

شارك مع مصر للمقاصة الموسم الماضي في 8 مباريات.

ديان ميليج

مهاجم صربي عمره 28 عاما

انضم لإنبي قادما من فريق بوراتش البوسني.

شارك الموسم الماضي في 7 مباريات وسجل هدفين.

مودي ناصر

لاعب وسط عمره 21 عاما.

انتقل لإنبي قادما من إيسترن كومباني

شارك الموسم الماضي في 34 مباراة وسجل هدفين

أحمد صبيحة

مدافع عمره 23 عاما

انضم لإنبي قادما من مصر للمقاصة

شارك الموسم الماضي في 25 مباراة.

أحمد أمين قفة

مهاجم عمره 26 عاما.

انضم للفريق قادما من سيراميكا كليوباترا

شارك الموسم الماضي في 21 مباراة سجل ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

جوزيف أتولي

جناح أيسر نيجيري عمره 22 عاما.

انضم لإنبي قادما من سيراميكا كليوباترا.

شارك الموسم الماضي في 16 مباراة وصنع هدفا واحدا.

علي أبو طالب

جناح أيمن عمره 25 عاما.

انضم لإنبي قادما من ألعاب دمنهور

سيف الخشاب

مدافع عمره 24 عاما

انضم لإنبي قادما من سبورتنج

صلاح زايد

جناح أيسر عمره 21 عاما

انضم لإنبي قادما من دكرنس

أحمد كالوشا

مدافع عمره 23 عاما

انضم لإنبي قادما من نادي النصر.

وسيفتتح إنبي مبارياته في الدوري بمواجهة بيراميدز.