مباشر البطولة العربية للسلة - الاتحاد السكندري (106)-(101) كاظمة

مباشر البطولة العربية سلة - الأهلي (0)-(0) الجهراء الكويتي.. انطلاق المباراة بعد قليل

كرة سلة - كاظمة يعبر من الاتحاد وينتظر الفائز من الأهلي والجهراء في نصف نهائي البطولة العربية