مباشر البطولة العربية للسلة - الاتحاد السكندري (106)-(101) كاظمة
الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 11:44
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري وكاظمة الكويتي في ربع نهائي البطولة العربية لأندية كرة السلة.
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نهاية الشوط الإضافي بفوز كاظمة بنتيجة 106-101
نهاية المباراة بالتعادل وسنتجه لشوط إضافي
متبقي 4 ثواني والنتيجة الحالية 94-94
باقي دقيقة و23 ثانية على نهاية المباراة والنتيجة 91-89 لكاظمة
كاظمة يتقدم مرة أخرة النتيجة الحالية 83-78
الربع الأخير يبدأ النتيجة الحالية 75-69 للاتحاد
الاتحاد يتقدم من جديد النتيجة الحالية 68-66
كاظمة يتقدم بنتيجة 57-56
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد 46-45
تعادل أول في المباراة.. النتيجة الحالية 32-32
ق5:42. الفارق يتقلص.. النتيجة الحالية 32-30
إصابة دولا لاعب الاتحاد السكندري وخروده للعلاج النتيجة الحالية 30-18.
نهاية الربع الأول بنتيجة 25-18 للاتحاد
ق3:51. تقدم الاتحاد مستمر النتيجة الحالية 19-11
ق7. تقدم سكندري النتيجة الحالية.. 4-0 للاتحاد.
بداية المباراة
المباراة ستبدأ في تمام الساعة 12:00 مساء.