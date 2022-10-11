مباشر دوري الأبطال - باريس (1)-(1) بنفيكا.. إصابة نيمار

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 20:51

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد بنفيكا في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

لمتابعة المباراة دقيقة بقديقة من هنا

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ق72. دخول نيمار لاستكمال المباراة بعد علاجه

ق70. وقوع نيمار على الأرض للإصابة

ق62. جووووول التعادل لبنفيكا عن طريق جواو ماريو من ركلة جزاء.

ق60. ركلة جزااء لبنفيكا بعد عرقلة رافا سيلفا من قبل فيراتي.

ق50. تستديدة رائعة من مبابي تمر بجوار المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39. جوووول أول لباريس سان جيرمان عن طريق كيليان مبابي من ركلة جزاء.

ق37. ركلة جزاء لباريس سان جيرمان بعد تدخل من أنطونيو سيلفا ضد خوان بيرنات

ق28. إصابة قوية لأليخاندرو جريمالدو في الوجه بعد تدخل قوي من بابلو سارابيا

ق17. تسديدة أولى من رافا بعد تمهيدة من جونكالو راموس نحو رافا الذي سدد فوق المرمى بقليل.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

باريس سان جيرمان بنفيكا دوري أبطال أوروبا
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