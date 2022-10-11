مباشر دوري الأبطال – شاختار (1) - (0) ريال مدريد.. جووووول أوووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي شاختار دونتسيك وريال مدريد التي تقام في رابع جولات دوري ابطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة السادسة.

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ق68: ألابا يشارك بدلا من ميندي في ريال مدريد، وأسينسيو بدلا من رودريجو، وفالفيردي بدلا من كامافينجا.

ق65: يا ربااااه، لاسينا تراوري يهدر هدفا محققا لشاختار بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق57: تبديلان لريال مدريد بمشاركة فينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش بدلا من هازارد وتشاوميني.

ق46: جووووووووول أوووووووول لشاختار برأسية عن طريق أوليكساندر زوبكوف.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق37: تسديدة من رودريجو تصدى لها حارس شاختار.

ق35: هدوء في مجريات المباراة.

ق24: مازال التعادل السلبي مستمرا.

ق17: تسديدة قوية من بنزيمة تصدى لها حارس شاختار.

انطلاق المباراة.