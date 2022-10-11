مباشر دوري الأبطال – شاختار (0) - (0) ريال مدريد.. الحارس يتصدى لتهديد بنزيمة

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 20:48

كتب : FilGoal

رودريجو - شاختار وريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي شاختار دونتسيك وريال مدريد التي تقام في رابع جولات دوري ابطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة السادسة.

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ق24: مازال التعادل السلبي مستمرا.

ق17: تسديدة قوية من بنزيمة تصدى لها حارس شاختار.

انطلاق المباراة.

ريال مدريد شاختار دوري أبطال أوروبا
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