مباشر دوري الأبطال – شاختار (0) - (0) ريال مدريد.. الحارس يتصدى لتهديد بنزيمة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي شاختار دونتسيك وريال مدريد التي تقام في رابع جولات دوري ابطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة السادسة.

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ق24: مازال التعادل السلبي مستمرا.

ق17: تسديدة قوية من بنزيمة تصدى لها حارس شاختار.

انطلاق المباراة.