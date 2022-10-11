مباشر دوري الأبطال – شاختار ضد ريال مدريد
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 20:48
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي شاختار دونتسيك وريال مدريد التي تقام في رابع جولات دوري ابطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة السادسة.
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