مباشر دوري الأبطال - ميلان (0) - (2) تشيلسي.. الثالث يضيع
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 20:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة إيه سي ميلان أمام تشيلسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
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ق48: جالاجر يهدر فرصة هدف ثالث لتشيلسي
بداية الشوط الثاني بدخول كونور جالاجر في مكان ماسون ماونت
نهاية الشوط الأول
ق33: جوووووووووووول الثاني من أوباميانج بعد تمريرة من ماسون ماونت
ق27: اووووووه عرضية من دياز ورأسية من جيرو بجوار القائم
ق21: جوووووووووول أول من جورجينيو
ق17: ضربة جزاء لصالح تشيلسي بعد عرقلة فيكايو توموري لماسون ماونت وبطاقة حمراء
ق11: محاولات متبادلة من الفريقين دون خطورة على المرمى
بداية المباراة
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