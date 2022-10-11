انتهت دوري الأبطال - ميلان (0) - (2) تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة إيه سي ميلان أمام تشيلسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة

ق48: جالاجر يهدر فرصة هدف ثالث لتشيلسي

بداية الشوط الثاني بدخول كونور جالاجر في مكان ماسون ماونت

نهاية الشوط الأول

ق33: جوووووووووووول الثاني من أوباميانج بعد تمريرة من ماسون ماونت

ق27: اووووووه عرضية من دياز ورأسية من جيرو بجوار القائم

ق21: جوووووووووول أول من جورجينيو

ق17: ضربة جزاء لصالح تشيلسي بعد عرقلة فيكايو توموري لماسون ماونت وبطاقة حمراء

ق11: محاولات متبادلة من الفريقين دون خطورة على المرمى

بداية المباراة