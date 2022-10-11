انتهت دوري الأبطال - ميلان (0) - (2) تشيلسي
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 20:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة إيه سي ميلان أمام تشيلسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
يمكنك متابعة المباراة مباشرة من هنا
-------------------------
نهاية المباراة
ق48: جالاجر يهدر فرصة هدف ثالث لتشيلسي
بداية الشوط الثاني بدخول كونور جالاجر في مكان ماسون ماونت
نهاية الشوط الأول
ق33: جوووووووووووول الثاني من أوباميانج بعد تمريرة من ماسون ماونت
ق27: اووووووه عرضية من دياز ورأسية من جيرو بجوار القائم
ق21: جوووووووووول أول من جورجينيو
ق17: ضربة جزاء لصالح تشيلسي بعد عرقلة فيكايو توموري لماسون ماونت وبطاقة حمراء
ق11: محاولات متبادلة من الفريقين دون خطورة على المرمى
بداية المباراة
نرشح لكم
الدوري الأوروبي – فرايبورج يقسو على نانت برباعية بمشاركة مصطفى محمد الدوري الأوروبي - بهدف غريب للغاية.. قطار أرسنال لا يتوقف ويجتاز بودو جليمت مباشر الدوري الأوروبي – مانشستر يونايتد (0) - (0) أومونيا.. العارضة تحرم كاسيميرو من هدف محقق تشكيل مانشستر يونايتد – رونالدو وراشفورد وأنتوني أساسيون ضد أومونيا تريزيجيه بديلا في مواجهة طرابزون وموناكو بالدوري الأوروبي انتهت في الدوري الأوروبي - بودو جليمت (0) - (1) أرسنال انتهت في الدوري الأوروبي - نانت (0) - (4) فرايبورج تشكيل نانت – مصطفى محمد أساسي أمام فرايبورج في الدوري الأوروبي