مباشر دوري الأبطال - ميلان ضد تشيلسي
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 20:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة إيه سي ميلان أمام تشيلسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
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تبدأ المباراة في التاسعة مساء
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