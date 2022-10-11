مباشر دوري الأبطال - ميلان ضد تشيلسي

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 20:45

كتب : FilGoal

تشيلسي - ميلان

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة إيه سي ميلان أمام تشيلسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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تبدأ المباراة في التاسعة مساء

إيه سي ميلان تشيلسي دوري أبطال أوروبا
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